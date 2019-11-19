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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda;

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İçişleri Bakanlığı:  PKK/KCK terör örgütüne yönelik,  Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan  Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile  birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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