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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda;
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır.
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