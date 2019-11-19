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7 saat önce

İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO zirvesi.

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İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:45 Kaynak: DHA
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