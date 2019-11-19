Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.

flaş, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrak İçişleri Bakanlığı, yüksek teyakkuz durumuna son verildiğini duyurdu
Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 03:52:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]