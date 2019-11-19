flaş
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:20 Kaynak: DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.
İrak İçişleri Bakanlığı, yüksek teyakkuz durumuna son verildiğini duyurdu Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı