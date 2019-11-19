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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

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İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS)  ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün,  Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:23 Kaynak: DHA
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