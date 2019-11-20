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6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım 2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.

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İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım 2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verileriyle 289'dur.


Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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