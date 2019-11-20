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İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım 2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım 2014 yılındaki 5558 seviyesinden her yıl azalarak, 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verileriyle 289'dur.
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