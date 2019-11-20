Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

7 saat önce

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

flaş, System.String[]

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.


Şule Çet, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güleda cinayetinde kan donduran ayrıntı
Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu Güney koreli, yerleştiği diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü - arşiv Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:42:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]