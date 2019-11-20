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6 saat önce

Şule Çet davasında ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek, karar duruşmasını 4 Aralık 2019'a erteledi.

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Şule Çet davasında ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek, karar duruşmasını 4 Aralık 2019'a erteledi.


Şule Çet, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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