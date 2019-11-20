flaş
6 saat önce
MSB: Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
MSB: Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum? İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı