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6 saat önce

MSB: Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist Güvenlik Güçleri'ne teslim oldu.

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MSB: Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere  4 PKK'lı terörist Güvenlik Güçleri'ne teslim oldu.


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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