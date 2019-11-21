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MSB: Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist Güvenlik Güçleri'ne teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist Güvenlik Güçleri'ne teslim oldu.
Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı? Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri