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PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 havan ve roket atışı yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
PYD/YPG- PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.
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