MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.