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MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:28 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
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