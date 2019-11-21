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6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Fahrettin Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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