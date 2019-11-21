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6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.
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