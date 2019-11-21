Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

flaş, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında ise tüm suçlamalardan beraata hükmetti.


Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 YILLIK KARISINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:01:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]