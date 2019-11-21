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6 saat önce

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor.

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MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.


Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:06 Kaynak: DHA
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