FLAŞ
6 saat önce
TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.
Kabul edilen kanun ile; Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak.
İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik