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6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.

Kabul edilen kanun ile; Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak.


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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
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