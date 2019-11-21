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6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Buna göre: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:29 Kaynak: DHA
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