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6 saat önce

Bahçeli: Görüşümüz nettir.

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Bahçeli: Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir.


Milletvekili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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