flaş
6 saat önce
Bahçeli: Görüşümüz nettir.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
Bahçeli: Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir.
Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz: "Hükümetle muhalefet birlikte iş tutuyor" Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı