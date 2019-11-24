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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca  gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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