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7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.


Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:34 Kaynak: DHA
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