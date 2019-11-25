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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:34 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.
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