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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Hakurk'a yönelik 27 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan 12 Temmuz 2019 tarihinde genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 320 mağara ile 266 adet mayın ve EYP tespit edilerek imha edildi.
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