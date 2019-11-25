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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Hakurk'a yönelik 27 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan 12 Temmuz 2019 tarihinde genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 320 mağara ile 266 adet mayın ve EYP tespit edilerek imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: DHA
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