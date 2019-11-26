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FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:09 Kaynak: DHA
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen opesrayonda 15 kişi gözaltına alındı.
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