flaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Külliyede CHP'li ile görüştüğü iddiası) Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor. Çözüm değil, sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi. Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net ortada.