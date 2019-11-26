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6 saat önce
flaşCumhurbaşkanı Erdoğan: (Külliyede CHP'li ile görüştüğü iddiası) Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Külliyede CHP'li ile görüştüğü iddiası) Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor. Çözüm değil, sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi. Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net ortada.
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