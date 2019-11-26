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7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız. Türkiye'nin Otomobili projesi devam ediyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:  Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız. Türkiye'nin Otomobili projesi devam ediyor.


Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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