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6 saat önce

MSB: PKK/YPG, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı.

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MSB: PKK/ YPG, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı.


Resulayn, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:31 Kaynak: DHA
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