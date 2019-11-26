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MSB: PKK/YPG, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:31 Kaynak: DHA
MSB: PKK/ YPG, Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı.
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