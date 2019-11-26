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MGK bildirisi: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:15 Kaynak: DHA
MGK bildirisi: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.
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