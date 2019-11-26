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6 saat önce

MGK bildirisi: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.

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MGK bildirisi: Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.


Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:15 Kaynak: DHA
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