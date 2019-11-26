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MGK bildirisi: Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:16 Kaynak: DHA
MGK bildirisi: Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.
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