MGK bildirisi: 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsın iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir.

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Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti