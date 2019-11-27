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Bakan Albayrak: 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programnda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
Bakan Albayrak: 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programnda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldi.
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