İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı.
İçişleri BakanıSüleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111"
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27.11.2019 18:24:12. #1.13#