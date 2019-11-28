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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur.

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İçişleri Bakanlığı: Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari Merkez, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
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