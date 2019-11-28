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7 saat önce

MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı.

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MSB:  Terör örgütü PKK/ YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı.


Cerablus, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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