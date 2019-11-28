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6 saat önce

ÇED Yönetmeliği Ek2 listesine 'define arama projeleri' eklendi.

FLAŞ, System.String[]

ÇED Yönetmeliği Ek2 listesine 'define arama projeleri' eklendi. Define aramak isteyenler, artık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Proje Tanıtım Dosyası ile başvuracak. İl Müdürlüğü, gerekli görürse, ÇED raporu hazırlanmasını isteyecek.


Çevresel Etki Değerlendirme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek
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