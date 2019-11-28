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ÇED Yönetmeliği Ek2 listesine 'define arama projeleri' eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
ÇED Yönetmeliği Ek2 listesine 'define arama projeleri' eklendi. Define aramak isteyenler, artık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Proje Tanıtım Dosyası ile başvuracak. İl Müdürlüğü, gerekli görürse, ÇED raporu hazırlanmasını isteyecek.
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