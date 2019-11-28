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6 saat önce

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar faaliyet gösteren en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar faaliyet gösteren en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.


Sincar Dağı, Afşin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
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