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MSB: Pençe Harekatı Bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:46 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Harekatı Bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
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