Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

MSB: Pençe Harekatı Bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

FLAŞ, System.String[]

MSB: Pençe Harekatı Bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğazından bıçaklanan kadın, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş
Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]