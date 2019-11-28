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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:  "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunları yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
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