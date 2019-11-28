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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunları yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır.
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