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6 saat önce

Fuat Oktay: MİT Barış Pınarı Harekatı'nda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.

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Fuat Oktay: MİT Barış Pınarı Harekatı'nda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.


Barış Pınarı Harekatı, fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
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