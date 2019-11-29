flaş
6 saat önce
Fuat Oktay: MİT Barış Pınarı Harekatı'nda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
Fuat Oktay: MİT Barış Pınarı Harekatı'nda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.
İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı