Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası, Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.