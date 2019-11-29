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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası, Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası, Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.
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