flaş
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25.149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25.149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir."
Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede kafa karıştıran görüntü Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak