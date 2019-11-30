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6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25.149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25.149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir."


Süleyman Soylu, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
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