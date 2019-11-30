İçişleri Bakanı Soylu, "Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25.149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş; 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir."