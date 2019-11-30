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6 saat önce

MSB: İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.

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MSB: İnsanlık düşmanı PKK/ YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.


Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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