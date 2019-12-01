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6 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı.

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.


Bursaspor, Adanaspor, Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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