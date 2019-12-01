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KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.
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