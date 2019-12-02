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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş; ülkemiz de her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş; ülkemiz de her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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