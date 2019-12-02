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6 saat önce

Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu.

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Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir" dedi.


Ömer Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
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Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti
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