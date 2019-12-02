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Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir" dedi.
Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali