Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir" dedi.