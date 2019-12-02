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6 saat önce

MSB: Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

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MSB: Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.


Aralık, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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