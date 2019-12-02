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MSB: Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
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