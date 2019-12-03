Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimize 'bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir' bu mesajımızı Londra'da müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.