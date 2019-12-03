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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimize 'bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir' bu mesajımızı Londra'da müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimize 'bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir' bu mesajımızı Londra'da müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.


Recep Tayyip Erdoğan, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:22 Kaynak: DHA
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