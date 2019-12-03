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7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.


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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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