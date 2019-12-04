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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bugüne kadar KIRAN operasyonlarında 124 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bugüne kadar KIRAN operasyonlarında 124 terörist etkisiz hale getirildi.
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