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"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.
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