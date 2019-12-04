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6 saat önce

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek.

FLAŞ, System.String[]

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek.


Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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